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"Это как надо не любить себя": фанаты раскритиковали новый образ Анны Asti

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Anna Asti
Anna Asti. Фото: instagram.com/asti

Анна Asti представила новый образ в Instagram - исполнительница хита "Царица" показалась с челкой. Однако подписчики певицы нашли, за что раскритиковать ее внешний вид, передает NUR.KZ.

Анна Дзюба, широко известная под псевдонимом Anna Asti, показалась подписчикам в новом образе - певица постригла челку. Верх короткого платья исполнительницы хита "Повело" состоял из розовых и фиолетовых камней, а внизу был небольшой разрез.

Фотографии звезда сопроводила смайликом с изображением кошки.

Подписчики, однако, обвинили популярную певицу в чрезмерном увлечении пластической хирургией и косметическими процедурами.

"Голос класс... но сколько же пластики! Это как надо не любить себя?", "Мне нравятся песни Асти, но что с губами... это уже перебор пошел", "Вроде была симпатичной раньше, а сейчас что? Жаль", "Обожаю творчество, но с каждым разом вы больше становитесь не похожей на себя", - пишут недовольные поклонники в комментариях.

Месяц назад Анна порадовала подписчиков трилогией - певица выпустила клип сразу на три песни со второго студийного альбома "Царица".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2051063-eto-kak-nado-ne-lyubit-sebya-fanaty-raskritikovali-novyy-obraz-anny-asti/

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