Майя Бекбаева опубликовала романтическое видео с мужем и поразмышляла о счастье

Майя Бекбаева с мужем. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Телеведущая Майя Бекбаева, улетевшая на Мальдивы с семьей, разместила в Instagram новое видео с супругом. Она также добавила пост, в котором поразмышляла о счастье в семье, передает NUR.KZ.

Майя Бекбаева поделилась романтическим видео, снятым у моря.

"Счастливый брак невозможен без настоящей близости. А настоящая близость без правды. Про себя, про свои чувства, недовольства, тревоги и желания. Без возможности положить на стол перед партнером все карты, не пряча ничего в рукаве.

А правда ж - это всегда так страшно. Вдруг мы, такие как есть, со своими минусами, не будем приняты? Вдруг конфликт, развод? Да. Так может быть. Поэтому счастливый брак - всегда риск.

Как танец на краю пропасти. Как танец под дождем. Или убьет молния или увидишь радугу. Мы так привыкли казаться лучше, чем есть перед обществом, друзьями, родителями, так стремимся быть хорошими, идеальными.

Но должен быть хотя бы один единственный человек на свете, с которым мы сможем быть самими собой. Целиком и полностью. Иначе, зачем все это?" - написала Майя (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

Пользователи соцсети согласились со словами телеведущей и пожелали счастья ее семье.

"Как красиво", "Вы красивая пара, будьте счастливы", "Пусть у вас будет все хорошо", "Майя, счастья вашей семье", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2034016-mayya-bekbaeva-opublikovala-romanticheskoe-video-s-muzhem-i-porazmyshlyala-o-schaste/