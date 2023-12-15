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30 лет независимости Казахстана

10 самых ярких фото новой "Мисс Казахстан" Сабины Идрисовой

Опубликовано:

Сабина Идрисова
Сабина Идрисова. Фото: instagram.com/idrissova__sabina

Новая "Мисс Казахстан" Сабина Идрисова имеет личный аккаунт в Instagram, количество ее подписчиков растет по часам. NUR.KZ предлагает посмотреть самые яркие фото красавицы.

Накануне вечером стало известно имя самой красивой девушки Казахстана. Ею стала Сабина Идрисова. Девушка поделилась впечатлениями о победе, признавшись, что немного шокирована.

Сабина Идрисова рассказала о себе. Она профессиональная балерина, 3 года работала в театре "Астана балет". О решении завершить карьеру балерины девушка также писала в своем блоге, отметив, что вышла на сцену театра в последний раз 14 июля этого года.

"Я выступала на больших сценах с любовью к своему делу и уважением к театру и зрителю. Вот и пришло время попрощаться. Служба в театре навсегда останется в моем сердце, и эти воспоминания я буду бережно и с теплотой хранить в своей памяти", - написала она.

У девушки порядка 2 тысяч подписчиков, их число растет с каждым часом. Пользователи соцсети восхищаются ее фото и отмечают, что у Сабины необыкновенная красота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2051017-10-samyh-yarkih-foto-novoy-miss-kazahstan-sabiny-idrisovoy/

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