10 самых ярких фото новой "Мисс Казахстан" Сабины Идрисовой

Новая "Мисс Казахстан" Сабина Идрисова имеет личный аккаунт в Instagram, количество ее подписчиков растет по часам. NUR.KZ предлагает посмотреть самые яркие фото красавицы.

Накануне вечером стало известно имя самой красивой девушки Казахстана. Ею стала Сабина Идрисова. Девушка поделилась впечатлениями о победе, признавшись, что немного шокирована.

Сабина Идрисова рассказала о себе. Она профессиональная балерина, 3 года работала в театре "Астана балет". О решении завершить карьеру балерины девушка также писала в своем блоге, отметив, что вышла на сцену театра в последний раз 14 июля этого года.

"Я выступала на больших сценах с любовью к своему делу и уважением к театру и зрителю. Вот и пришло время попрощаться. Служба в театре навсегда останется в моем сердце, и эти воспоминания я буду бережно и с теплотой хранить в своей памяти", - написала она.

У девушки порядка 2 тысяч подписчиков, их число растет с каждым часом. Пользователи соцсети восхищаются ее фото и отмечают, что у Сабины необыкновенная красота.