Бывшая жена Венсана Касселя взбудоражила фанатов снимками в купальнике

Французская модель Тина Кунаки поделилась с фанатами пикантными фотографиями, сделанными во время отдыха недалеко от Багамских островов, передает NUR.KZ.

26-летняя бывшая жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки проводит отпуск на островах Теркс и Кайкос, которые находятся в Центральной Америке в Атлантическом океане недалеко от Багамских островов, Гаити и Майями, и делится в своем Instagram-аккаунте снимками в бикини.

Модель позирует в черном-белом купальнике, на следующих фото – в зеленом бикини, продемонстрировав упругие ягодицы. А на другом снимке в карусели знаменитость запечатлена практически обнаженной, прикрывшись слегка пододеяльником.

"Выглядите прекрасно", "Вы так потрясающе выглядите, что я не могу отвести взгляд", "Расскажи, что ты чувствуешь, будучи такой красивой", "Замечательная девушка", – пишут в комментариях поклонники звезды.

Также в серии фото можно увидеть нового избранника Кунаки – модного фотографа Виктора Сантьяго.

Напомним, что Тина Кунаки и Венсан Кассель поженились в 2018 году через два года после того, как объявили о своих отношениях. На этот момент девушке был всего 21 год.

В конце апреля 2019 года у них родилась дочь, которую назвали Амазони.

Весной этого года СМИ сообщили, что звездная пара распалась. Однако официальные представители пары все еще не подтвердили слухи о расставании.