"Дерзкая": Данэлия Тулешова готовит "темный" клип

Данэлия Тулешова продолжает радовать поклонников своего творчества музыкальными новинками. 17-летняя певица готовится представить новый клип. Тизер фанаты назвали "дерзким", передает NUR.KZ.

Всего две недели назад Данэлия Тулешова представила новую работу под названием "Tied" - поклонники высоко оценили песню и визуальное сопровождение. Сейчас казахстанская сенсация готовится выпустить новый, более темный музыкальный клип.

Тулешова опубликовала в своем Instagram-аккаунте отрывок визуала на песню "Cynical". С первых секунд заметна смена привычного образа исполнительницы: темные очки, кожаная куртка, красный свет - все это создало таинственную атмосферу.

"Увидимся в пятницу...", - подписала пост Данэлия, сопроводив его эмодзи с электро-гитарой.

Поклонники оценили смену имиджа Данэлии.

"Дерзкая", "Вау, не могу дождаться пятницы", "Выглядит очень круто, немного жутковато, но мне очень интересно дождаться релиза", "Такого шедевра я не ожидала, уверена, что будет что-то нереально крутое", "Этот стиль - твой", - пишут заинтригованные фанаты в комментариях.