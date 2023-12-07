"Тебе к лицу все": Николь Шерзингер показала новую прическу (фото, видео)

Николь Шерзингер продемонстрировала очередное перевоплощение в Instagram. Экс-солистка группы Pussycat Dolls показала новую короткую прическу с челкой, передает NUR.KZ.

45-летняя исполнительница хита "Whatever U Like" продолжает эксперименты с внешним видом. Николь предстала перед своей многомиллионной аудиторией в соцсети с короткими кудряшками и челкой. Рок-н-ролльный образ поп-звезды завершил чокер с шипами и короткое черное кожаное платье по фигуре.

"Что вы думаете о моих волосах?" - спросила Шерзингер, эффектно позируя перед камерой под трек рок-группы Red Hot Chili Peppers.

Восхищенные поклонники отметили, что Николь все к лицу.

Рассмотреть весь образ можно было и на фотографиях, опубликованных в Instagram - Николь села за руль мотоцикла, что очень вписывалось в общий вайб нового образа певицы.

Недавно восторг пользователей Сети вызвал образ Николь в белоснежном костюме.