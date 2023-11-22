"Так можно или уже нельзя?": Яна Рудковская показала себя в коротком платье (видео)

Яна Рудковская провела фотосессию - бэкстейдж она опубликовала в Instagram. Для съемок продюсер выбрала предельно короткое черное платье, передает NUR.KZ.

48-летняя Яна Рудковская любит и умеет красоваться перед объективами фото- и видеокамер. Вот и на этот раз известный продюсер решила устроить минималистичную фотосессию. Менее яркой от этого она отнюдь не стала - Рудковская надела пышное короткое платье черного цвета.

"Обсудим? Так можно или уже нельзя?" - спросила Яна у своих подписчиков под публикацией.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни похвалили Рудковскую за "потрясающую" фигуру, другие сказали, что наряд "не по возрасту".

"Ноги красивые, но женщине под 50... Это стиль для девочек 20-летних, все-таки нужен другой образ", "Я считаю, что Вы не в том возрасте, чтобы носить такие короткие наряды", "Если ноги позволяют, то конечно можно, а Ваши ноги точно позволяют!", "Уже не прилично! Потому что давно не 18", "Надо! Показать и доказать, что женщина прекрасна в любом возрасте", - поделились мнением подписчики Яны Рудковской.

Летом 48-летняя продюсер восхитила пользователей Сети своими фото в купальнике.