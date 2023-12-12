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"Поворачиваешь время вспять?": новая фотосессия Евы Лонгории восхитила фанатов

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Ева Лонгория
Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria

Новая фотосессия Евы Лонгории для американского издания Flaunt восхитила поклонников. 48-летняя актриса показала несколько разных элегантных образов подписчикам Instagram, передает NUR.KZ.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" вновь блистает на глянцевых обложках. В очередной фотосессии поклонники увидели Еву Лонгорию в "домашней" обстановке, но с привычной долей гламура.

Актриса примерила разные платья, аккуратно приоткрывая то спину, то ноги, а ее руки, шею и уши неизменно украшали драгоценности - фотографии 48-летняя Лонгория опубликовала в Instagram.

Ева Лонгория рассказала о своем актерском пути, а также о перспективах в качестве актрисы и режиссера.

"Я действительно испытывала огромное давление, чтобы добиться успеха. Я надеюсь, что смогу рассказать истории, которые я хочу рассказать - от своего сообщества о моем сообществе. Это важно для меня, и я чувствую, что это истории, которые не были показаны на большом экране", - гласит описание под публикацией звезды.

Поклонники остались в абсолютном восторге от увиденного.

"Ты что, поворачиваешь время вспять?", "Потрясающе", "Ева, Вы красивая, сдержанная леди с потрясающим чувством стиля", "Вдохновение", - пишут в комментариях.

Недавний выход Лонгории в свет также восхищал фанатов ее творчества - тогда актрису назвали "идеальным образцом для подражания".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050448-povorachivaesh-vremya-vspyat-novaya-fotosessiya-evy-longorii-voshitila-fanatov/

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