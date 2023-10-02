"Идеальный образец для подражания": 48-летняя Ева Лонгория вышла в свет в роскошном платье

48-летняя голливудская дива, звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория покрасовалась в эффектном платье в Париже и ошеломила преданных фанатов в соцсети, передает NUR.KZ.

Ева Лонгория стала одной из гостей показа новой коллекции весна-лето 2024 бренда Victoria Beckham в Париже. 48-летняя кинодива выбрала для выхода в свет красный трикотажный свитер с длинными рукавами и приталенную юбку выше колен.

А на следующий вечер в Париже актриса появилась в эффектном платье, которое подчеркнуло ее стройность.

"Вы идеальный образец для подражания для молодых девушек", "За твое платье стоит умереть, Ева, вы прекрасны", "Волшебно", "Ты великолепна, как и твое платье", "Ах, эти ноги!" - отметили фолловеры в Сети.