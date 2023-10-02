Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Идеальный образец для подражания": 48-летняя Ева Лонгория вышла в свет в роскошном платье

Опубликовано:

Ева Лонгория
Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria

48-летняя голливудская дива, звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория покрасовалась в эффектном платье в Париже и ошеломила преданных фанатов в соцсети, передает NUR.KZ.

Ева Лонгория стала одной из гостей показа новой коллекции весна-лето 2024 бренда Victoria Beckham в Париже. 48-летняя кинодива выбрала для выхода в свет красный трикотажный свитер с длинными рукавами и приталенную юбку выше колен.

А на следующий вечер в Париже актриса появилась в эффектном платье, которое подчеркнуло ее стройность.

"Вы идеальный образец для подражания для молодых девушек", "За твое платье стоит умереть, Ева, вы прекрасны", "Волшебно", "Ты великолепна, как и твое платье", "Ах, эти ноги!" - отметили фолловеры в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2039101-idealnyy-obrazets-dlya-podrazhaniya-48-letnyaya-eva-longoriya-vyshla-v-svet-v-roskoshnom-plate/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.