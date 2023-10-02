"Идеальный образец для подражания": 48-летняя Ева Лонгория вышла в свет в роскошном платье
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48-летняя голливудская дива, звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория покрасовалась в эффектном платье в Париже и ошеломила преданных фанатов в соцсети, передает NUR.KZ.
Ева Лонгория стала одной из гостей показа новой коллекции весна-лето 2024 бренда Victoria Beckham в Париже. 48-летняя кинодива выбрала для выхода в свет красный трикотажный свитер с длинными рукавами и приталенную юбку выше колен.
А на следующий вечер в Париже актриса появилась в эффектном платье, которое подчеркнуло ее стройность.
"Вы идеальный образец для подражания для молодых девушек", "За твое платье стоит умереть, Ева, вы прекрасны", "Волшебно", "Ты великолепна, как и твое платье", "Ах, эти ноги!" - отметили фолловеры в Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2039101-idealnyy-obrazets-dlya-podrazhaniya-48-letnyaya-eva-longoriya-vyshla-v-svet-v-roskoshnom-plate/