"Невыгодный ракурс": видео 44-летней Бони в бикини обсудили в Сети

44-летняя российская телеведущая Виктория Боня показала в соцсети видео, на котором запечатлелась в бикини. Теледива не без гордости продемонстрировала стройную фигуру, передает NUR.KZ.

Виктория снялась в розовом бикини сидя на шезлонге. Ее пляжный образ дополнила черная бейсболка. Фанаты оставили многочисленные комментарии под видео.

"Фильтр съехал с фигуры", "Всем бы так выглядеть в ее возрасте", "Имплант видно, а говорит, что ее", "Как ни крути, но на 40 с хвостиком она выглядит", "Очень невыгодный ракурс, имплант из попы прям торчит", "Боня, у меня белая зависть, люблю и обожаю тебя", "Бомба", "Чудесная", - пишут подписчики.

Недавно Виктория Боня прокомментировала заявления пользователей Сети по поводу своего "нового" лица.