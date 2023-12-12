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"Невыгодный ракурс": видео 44-летней Бони в бикини обсудили в Сети

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Виктория Боня
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

44-летняя российская телеведущая Виктория Боня показала в соцсети видео, на котором запечатлелась в бикини. Теледива не без гордости продемонстрировала стройную фигуру, передает NUR.KZ.

Виктория снялась в розовом бикини сидя на шезлонге. Ее пляжный образ дополнила черная бейсболка. Фанаты оставили многочисленные комментарии под видео.

"Фильтр съехал с фигуры", "Всем бы так выглядеть в ее возрасте", "Имплант видно, а говорит, что ее", "Как ни крути, но на 40 с хвостиком она выглядит", "Очень невыгодный ракурс, имплант из попы прям торчит", "Боня, у меня белая зависть, люблю и обожаю тебя", "Бомба", "Чудесная", - пишут подписчики.

Недавно Виктория Боня прокомментировала заявления пользователей Сети по поводу своего "нового" лица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050434-nevygodnyy-rakurs-video-44-letney-boni-v-bikini-obsudili-v-seti/

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