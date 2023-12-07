"Думаете, мама отругает?": красноволосая Седокова ответила на нападки из-за прозрачного платья

Анна Седокова показалась в Instagram с волосами красного цвета. Однако, исполнительнице хита "Шантарам" пришлось столкнуться с негативом из-за выбора платья, передает NUR.KZ.

Анна Седокова в очередной раз преобразилась - певица показалась фанатам с ярко-красными волосами.

"Жажда нового всегда со мной", - так артистка объясняет причины перемен во внешности.

Внимание моралистов, однако, привлекли не только волосы звезды, но и ее наряд. Один из комментаторов спросил у Седоковой, не слишком ли прозрачное у нее платье. 40-летняя поп-дива, недолго думая, ответила вопросом на вопрос:

"Думаете меня мама наругает?" (орфография и пунктуация сохранены) - с улыбкой написала Анна.

Остальные поклонники певицы восприняли новый образ гораздо более благосклонно - огонечки, розы и лица с сердечками вместо глаз заполонили комментарии под публикацией.

Размышляя о хейтерах, Анна Седокова говорила, что "всегда будут те, кому будет недостаточно".

Недавно поп-звезда предстала в образе "раненого ангела".