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"Раненый ангел": Анна Седокова показала "нежный" дерзкий образ

Опубликовано:

Анна Седокова
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова предстала перед фанатами в Instagram в дерзком образе. Сама певица, то ли на полном серьезе, то ли с иронией, назвала его "нежным", передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Сердце в бинтах" не боится быть разной. Иногда она может показаться перед многомиллионной аудиторией без макияжа в домашней одежде, а иногда примеряет самые смелые наряды.

Сегодня у Седоковой было более "дерзкое" настроение - для вечернего образа певица выбрала короткое кожаное платье с глубоким декольте. На шее певицы был чокер и черный крестик, а на ногах - высокие кожаные ботфорты.

"Мой нежный образ сегодня", - скромно подписала публикацию Анна, дополнив ее хэштегом "раненый ангел".

Некоторые раскритиковали смелый аутфит экс-солистки группы "ВИА Гра".

"Очень вульгарно", "Можно узнать профессию этой девушки?", "Почему чем старше женщина, тем больше ей хочется вывалить свое добро напоказ?" - пишут пользователи Сети.

Тем не менее большинство фанатов оценили образ.

"Красота, огнище", "Сногсшибательная", "Женщина-кошка", "Какая пантера", "Невероятная", - комментируют поклонники творчества певицы.

Свое мнение о хейтерах Седокова высказывала в одном из недавних постов.

Анна также рассказала о непростых условиях участия в одном из реалити-шоу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2048438-ranenyy-angel-anna-sedokova-pokazala-nezhnyy-derzkiy-obraz/

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