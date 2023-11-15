Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Всегда будут те, кому недостаточно": Анна Седокова высказалась о хейтерах

Опубликовано:

Анна Седокова
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova/

Анна Седокова осудила тех, кто "так много внимания уделяет внешнему и так мало настоящему". Экс-солистка группы ВИА Гра опубликовала пост в Instagram с рассуждениями, передает NUR.KZ.

Украинская певица Анна Седокова высказалась о хейтерах и тех, кто любит позлословить. Исполнительница хита "Шантарам" отметила, что люди "много внимания уделяют внешнему и мало настоящему".

"Так много волнуются о том как выглядишь, в чем была, с кем дружит, сколько денег стоит твой шмот. Но по факту (это я вам как человек, который месяц не смотрелся в зеркало на острове и которого 24/7 снимали камеры) это все так не важно. Всегда будут те, кому недостаточно. Тебя. А если поглубже копнуть, то на самом деле себя", - пишет Седокова.

40-летняя поп-звезда опубликовала серию фото в боди, инкрустированном камнями и стразами. Образ завершила белая меховая шубка.

В конце публикации Седокова пришла к главному выводу.

"Жизнь одна. Вот такая как она есть. И ты у себя одна. И я точно поняла, что нужно не пытаться в этой жизни угодить тем, кому не достаточно. А любить и дорожить теми, кому тебя достаточно", - написала певица.

Поклонницы подписались под каждым словом Анны. "Меня достаточно - самая крутая аффирмация, с глубочайшим смыслом", "Даже если ты ангел, всегда найдется тот, кому не нравится шелест твоих крыльев", "Еще пытаясь кому-то понравится или угодить , измениться для других - можно потерять самого себя", - пишут в комментариях под публикацией.

Ранее Седокова рассказывала о непростых условиях участия в реалити-шоу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2045896-vsegda-budut-te-komu-nedostatochno-anna-sedokova-vyskazalas-o-heyterah/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.