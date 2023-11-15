"Всегда будут те, кому недостаточно": Анна Седокова высказалась о хейтерах

Анна Седокова осудила тех, кто "так много внимания уделяет внешнему и так мало настоящему". Экс-солистка группы ВИА Гра опубликовала пост в Instagram с рассуждениями, передает NUR.KZ.

Украинская певица Анна Седокова высказалась о хейтерах и тех, кто любит позлословить. Исполнительница хита "Шантарам" отметила, что люди "много внимания уделяют внешнему и мало настоящему".

"Так много волнуются о том как выглядишь, в чем была, с кем дружит, сколько денег стоит твой шмот. Но по факту (это я вам как человек, который месяц не смотрелся в зеркало на острове и которого 24/7 снимали камеры) это все так не важно. Всегда будут те, кому недостаточно. Тебя. А если поглубже копнуть, то на самом деле себя", - пишет Седокова.

40-летняя поп-звезда опубликовала серию фото в боди, инкрустированном камнями и стразами. Образ завершила белая меховая шубка.

В конце публикации Седокова пришла к главному выводу.

"Жизнь одна. Вот такая как она есть. И ты у себя одна. И я точно поняла, что нужно не пытаться в этой жизни угодить тем, кому не достаточно. А любить и дорожить теми, кому тебя достаточно", - написала певица.

Поклонницы подписались под каждым словом Анны. "Меня достаточно - самая крутая аффирмация, с глубочайшим смыслом", "Даже если ты ангел, всегда найдется тот, кому не нравится шелест твоих крыльев", "Еще пытаясь кому-то понравится или угодить , измениться для других - можно потерять самого себя", - пишут в комментариях под публикацией.

Ранее Седокова рассказывала о непростых условиях участия в реалити-шоу.