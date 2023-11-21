"Королева": 45-летняя Николь Шерзингер в белоснежном костюме вызвала восторг в Сети

45-летняя американская певица и актриса, экс-солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер опубликовала в Instagram кадры, на которых продемонстрировала тонкую талию и ошеломила поклонников, передает NUR.KZ.

Николь вышла в свет в белом элегантном ансамбле - на ней укороченный пиджак, пояс-корсет и широкие брюки.

Дополнением к роскошному образу знаменитости послужили утонченные серьги и черная обувь. А завершающим штрихом стал макияж, подчеркнувший ее красоту.

Волосы Николь аккуратно уложила в высокий хвост, который обвязала белой лентой. Аутфит демонстрирует ее тонкую талию, которой не могли не восхититься ее фанаты.

"Оглушительно! И эта талия!", "Как всегда, великолепна", "Всегда нравятся ваши аутфиты", "Королева", "Очаровательное зрелище", "Горячий белый", "Прекрасна", - гласят комментарии пользователей соцсети.