"Королева": 45-летняя Николь Шерзингер в белоснежном костюме вызвала восторг в Сети
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45-летняя американская певица и актриса, экс-солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер опубликовала в Instagram кадры, на которых продемонстрировала тонкую талию и ошеломила поклонников, передает NUR.KZ.
Николь вышла в свет в белом элегантном ансамбле - на ней укороченный пиджак, пояс-корсет и широкие брюки.
Дополнением к роскошному образу знаменитости послужили утонченные серьги и черная обувь. А завершающим штрихом стал макияж, подчеркнувший ее красоту.
Волосы Николь аккуратно уложила в высокий хвост, который обвязала белой лентой. Аутфит демонстрирует ее тонкую талию, которой не могли не восхититься ее фанаты.
"Оглушительно! И эта талия!", "Как всегда, великолепна", "Всегда нравятся ваши аутфиты", "Королева", "Очаровательное зрелище", "Горячий белый", "Прекрасна", - гласят комментарии пользователей соцсети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2046914-koroleva-45-letnyaya-nikol-sherzinger-v-belosnezhnom-kostyume-vyzvala-vostorg-v-seti/