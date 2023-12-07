"Героиня дорамы": Айсауле Бакытбек ошеломила пользователей Казнета новым образом

Казахстанский блогер Айсауле Бакытбек примерила новый образ и удивила подписчиков в Instagram. Они высоко оценили ее перевоплощение и не поскупились на комплименты, передает NUR.KZ.

На фото, представленных в карусели, Айсауле предстала со стрижкой каре в эффектном деловом наряде. Пользователи соцсети оставили свои многочисленные комментарии под фото.

"Великолепно", "Ну здесь все сошлось - и модель, и фотограф", "Простая, без пафоса, очень искренний человек! Обожаю эту девушку", "Копия мамы", "Баян Максатовна в молодости", "Японская фарфоровая куколка", "Айс, крутой образ", "Уау, очень круто", "На третьем фото почти одно лицо с Жанар Дугаловой, взгляд такой же", "Как голливудская актриса", "Героиня дорамы", - написали подписчики.

Напомним, этим летом Айсауле Бакытбек стала мамой во второй раз. У нее родилась еще одна дочь.