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"Героиня дорамы": Айсауле Бакытбек ошеломила пользователей Казнета новым образом

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Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанский блогер Айсауле Бакытбек примерила новый образ и удивила подписчиков в Instagram. Они высоко оценили ее перевоплощение и не поскупились на комплименты, передает NUR.KZ.

На фото, представленных в карусели, Айсауле предстала со стрижкой каре в эффектном деловом наряде. Пользователи соцсети оставили свои многочисленные комментарии под фото.

"Великолепно", "Ну здесь все сошлось - и модель, и фотограф", "Простая, без пафоса, очень искренний человек! Обожаю эту девушку", "Копия мамы", "Баян Максатовна в молодости", "Японская фарфоровая куколка", "Айс, крутой образ", "Уау, очень круто", "На третьем фото почти одно лицо с Жанар Дугаловой, взгляд такой же", "Как голливудская актриса", "Героиня дорамы", - написали подписчики.

Напомним, этим летом Айсауле Бакытбек стала мамой во второй раз. У нее родилась еще одна дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2049597-geroinya-doramy-aysaule-bakytbek-oshelomila-polzovateley-kazneta-novym-obrazom/

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