"Натуральный блондин": Кайрат Адилгерей с новым цветом волос развеселил Казнет

Казахстанский юморист, актер и телеведущий Кайрат Адилгерей удивил фанатов в Instagram сменой имиджа - он изменил цвет волос. Подписчики выразили надежду, что это нужно для новой роли, передает NUR.KZ.

"Ну как вам?" - спросил своих подписчиков Кайрат Адилгерей, разместив новое фото в блоге.

Юморист запечатлелся в салоне автомобиля с новым цветом волос. Отныне актер не брюнет, его волосы стали светлыми и имеют пшеничный цвет.

Преображение оценили поклонники его творчества и коллеги.

"Вам идет", "Хотите стать новым участником группы Ninety One?", "Теперь вы как сливочное масло на черном хлебе", "Надеюсь, это для кино", "Казахский Дональд Трамп", "Натуральный блондин, на всю страну такой один", - изрядно повеселились комментаторы.

Напомним, Кайрат Адилгерей впервые показал свой дом за 150 миллионов тенге.