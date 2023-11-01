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Кайрат Адилгерей показал свой новый дом за 150 миллионов тенге (видео)

Опубликовано:

Кайрат Адилгерей с женой и Анной Данченко
Кайрат Адилгерей с женой и Анной Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Казахстанский актер, телеведущий и юморист Кайрат Адилгерей показал свой дом, который обошелся ему в 150 миллионов тенге. В гости к артисту пришла журналист Анна Данченко.

В сторис Instagram Анна Данченко проанонсировала свою программу "Жұлдызды шаңырақта". Она отметила, что в этот раз побывала в гостях у Кайрата Адилгерея и его супруги. Дом чете обошелся в 150 миллионов тенге, указала Анна.

Сторис Анны Данченко
Сторис Анны Данченко. Скриншот: instagram.com/ann_2905

Кайрат Адилгерей в своем аккаунте сделал небольшой рум-тур.

"Это наш новый дом. В нем мы воплотили в жизнь несколько своих идей. Дом получился теплым, качественным, красивым, с приятной атмосферой. Желаю всем такого", - написал он.

Ранее свой дом, стоимостью в 1,5 млн долларов, показал мобилограф Кыран Талапбек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2043567-kayrat-adilgerey-pokazal-svoy-novyy-dom-za-150-millionov-tenge-video/

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