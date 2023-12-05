"Не изменился совсем": Беркут показал свои детские фото

Отечественный певец Айбек Жансеитов, известный под сценическим псевдонимом Беркут, показал в соцсети черно-белые фотографии из своего детства, передает NUR.KZ.

"Маленький Айбек. Сильно изменился? Рядом со мной не мои мама и папа", - подписал Беркут подборку фото из семейного альбома.

На первом фото певец еще совсем маленький, на втором - уже школьник с пионерским галстуком.

"Красавчик", "На заднем фоне в темном платье женщина очень сильно на Аишу похожа", "Сын на вас похож", "Как будто Аиша рядом сидит", "Вообще не изменился, времена, когда мы носили красные галстуки", "Да нет, все такой же, Зейн - ваша копия", "Не изменился совсем, брат", - высказались комментаторы.

Ранее Беркут ответил, как относится к критике по поводу голоса Аиши.