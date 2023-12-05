Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Не изменился совсем": Беркут показал свои детские фото

Опубликовано:

Беркут и Аиша
Беркут и Аиша. Фото: instagram.com/aisha_vee

Отечественный певец Айбек Жансеитов, известный под сценическим псевдонимом Беркут, показал в соцсети черно-белые фотографии из своего детства, передает NUR.KZ.

"Маленький Айбек. Сильно изменился? Рядом со мной не мои мама и папа", - подписал Беркут подборку фото из семейного альбома.

На первом фото певец еще совсем маленький, на втором - уже школьник с пионерским галстуком.

"Красавчик", "На заднем фоне в темном платье женщина очень сильно на Аишу похожа", "Сын на вас похож", "Как будто Аиша рядом сидит", "Вообще не изменился, времена, когда мы носили красные галстуки", "Да нет, все такой же, Зейн - ваша копия", "Не изменился совсем, брат", - высказались комментаторы.

Ранее Беркут ответил, как относится к критике по поводу голоса Аиши.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2049140-ne-izmenilsya-sovsem-berkut-pokazal-svoi-detskie-foto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.