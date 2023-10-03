Беркут ответил, как относится к критике по поводу голоса Аиши (видео)

Отечественный певец Айбек Жансеитов, известный как Беркут, рассказал в программе "Уақыт көрсетеді", как относится к критике, которую порой слышит в Сети. Артист отметил, что не устает работать над собой.

Беркут отметил, что спокойно относится к критике.

"Если бы не относился к этому спокойно, то уже разругался бы со многими в Instagram. Но критика ведь тоже может изменить человека в лучшую сторону, поэтому нужное я извлекаю из сказанного", - отметил он.

Ведущий спросил, как реагирует Беркут, когда некоторые заявляют, что у его жены нет голоса.

"С одной стороны, это правда. Она ведь не была певицей. Она была танцовщицей. Перед нашей свадьбой я ей предложил записать песню. В то время уже компьютерные технологии были развиты, это 2009-2010 годы. Это, честно сказать, была моя уловка, чтобы ее приблизить к себе.

Мы записали песню "Раба любви", сняли на нее клип. Это хорошо восприняли, с танцами хорошо получилось. Она ведь отлично танцует и в клипе зажгла своими латино-американскими танцами. Люди хорошо восприняли.

Вообще, не угадаешь, как воспримет публика. К примеру, если будешь планировать и думать, вот, мол, это хорошо примет публика, то это никогда не зайдет. А вот неожиданно иногда получается, что хорошо принимают. Я подумал, ладно, тогда запишем еще одну песню, но уже после свадьбы это было. Записали еще одну и снова получилось.

Я не скажу, что у меня очень сильный голос, есть, конечно, свой голос, но его можно развивать. К примеру, сейчас я развиваю манеру петь голосом с хрипотцой. Я лет 5-6 назад не мог исполнять песни Владимира Высоцкого, а сейчас могу", - рассказал он.