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Дочь Хайди Клум в откровенном наряде с розовыми волосами посетила вечеринку матери

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Лени Клум
Лени Клум. Фото: Gilbert Carrasquillo/GC Images/Getty Images

19-летняя дочь Хайди Клум вышла в свет в нижнем белье и с розовыми волосами - Лени Клум посетила вечеринку своей мамы в честь Хэллоуина, передает NUR.KZ со ссылкой на Page Six.

Супермодель вновь отпраздновала Хэллоуин с размахом - Клум организовала ежегодную вечеринку в честь этого праздника и позвала звездных гостей.

Хайди Клум с семьей
Хайди Клум с семьей. Фото: Gilbert Carrasquillo/GC Images/Getty Images

Королева бала удивила всех необычным нарядом - Хайди предстала в образе павлина, а ее муж Том Каулитц нарядился в яйцо.

лени
Лени Клум. Фото: Udo Salters/Patrick McMullan via Getty Images

Самый "скромный" образ выбрала дочь модели. 19-летняя Лени не стала заморачиваться и просто продемонстрировала идеальную фигуру в кружевном белье и чулках в зеленую полоску, дополнив наряд розовым париком.

Напомним, что Лени Клум в Сети не раз подвергалась критике. К примеру, осенью девушку и ее мать раскритиковали за совместную фотосессию в нижнем белье. А после девушку обвинили в злоупотреблении ретушью фотографий, которые та выкладывает в соцсети.

Также стоит отметить, что Лени пошла по стопам матери и в свои юные годы уже сотрудничает с известными брендами. Девушка принимает активное участие в съемках для модных журналов и выступает на подиуме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2043747-doch-haydi-klum-v-otkrovennom-naryade-s-rozovymi-volosami-posetila-vecherinku-materi/

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