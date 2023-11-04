Дочь Хайди Клум в откровенном наряде с розовыми волосами посетила вечеринку матери
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19-летняя дочь Хайди Клум вышла в свет в нижнем белье и с розовыми волосами - Лени Клум посетила вечеринку своей мамы в честь Хэллоуина, передает NUR.KZ со ссылкой на Page Six.
Супермодель вновь отпраздновала Хэллоуин с размахом - Клум организовала ежегодную вечеринку в честь этого праздника и позвала звездных гостей.
Королева бала удивила всех необычным нарядом - Хайди предстала в образе павлина, а ее муж Том Каулитц нарядился в яйцо.
Самый "скромный" образ выбрала дочь модели. 19-летняя Лени не стала заморачиваться и просто продемонстрировала идеальную фигуру в кружевном белье и чулках в зеленую полоску, дополнив наряд розовым париком.
Напомним, что Лени Клум в Сети не раз подвергалась критике. К примеру, осенью девушку и ее мать раскритиковали за совместную фотосессию в нижнем белье. А после девушку обвинили в злоупотреблении ретушью фотографий, которые та выкладывает в соцсети.
Также стоит отметить, что Лени пошла по стопам матери и в свои юные годы уже сотрудничает с известными брендами. Девушка принимает активное участие в съемках для модных журналов и выступает на подиуме.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2043747-doch-haydi-klum-v-otkrovennom-naryade-s-rozovymi-volosami-posetila-vecherinku-materi/