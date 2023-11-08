"Сон под дождем, в мешке из-под мусора": Анна Седокова рассказала об участии в реалити-шоу
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Анна Седокова рассказала о непростых условиях во время съемок реалити. 40-летняя исполнительница попозировала в белье в своем Instagram и поделилась инсайтами от участия в шоу, передает NUR.KZ.
Смелое видео Седокова опубликовала на радость 5 миллионам подписчиков в Instagram. Певица позировала перед зеркалом в черном белье и майке. Анна похвасталась подтянутой фигурой после съемок реалити-шоу, условия которых, по ее рассказам, были далеко не самыми простыми.
"Почти месяц на необитаемом острове в жестких условиях выживания, без связи с близкими, без любой связи. Без еды (хотя все же 100 гр. риса в день) без зеркала и единого крема или даже расчески. Сон под дождем и молниями на мешке из-под мусора, найденном в джунглях и постоянно мокрых вещах, которые уместились в один рюкзак", - рассказывает Седокова.
Но артистка не унывает - по ее словам, это помогло осознать очень важные вещи.
"Знаете, все встает на свои места. Как мало нужно для счастья и кто нужен. И как много нам дано того, что мы просто не замечаем ежедневно. Просто говорить детям каждый день люблю. Просто посолить еду. Просто быть с теми, с кем хочешь быть", - поделилась исполнительница хита "Шантарам".
Совсем недавно Седокова восхитила поклонников "огненным" нарядом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2044767-son-pod-dozhdem-v-meshke-iz-pod-musora-anna-sedokova-rasskazala-ob-uchastii-v-realiti-shou/