"Сон под дождем, в мешке из-под мусора": Анна Седокова рассказала об участии в реалити-шоу

Анна Седокова рассказала о непростых условиях во время съемок реалити. 40-летняя исполнительница попозировала в белье в своем Instagram и поделилась инсайтами от участия в шоу, передает NUR.KZ.

Смелое видео Седокова опубликовала на радость 5 миллионам подписчиков в Instagram. Певица позировала перед зеркалом в черном белье и майке. Анна похвасталась подтянутой фигурой после съемок реалити-шоу, условия которых, по ее рассказам, были далеко не самыми простыми.

"Почти месяц на необитаемом острове в жестких условиях выживания, без связи с близкими, без любой связи. Без еды (хотя все же 100 гр. риса в день) без зеркала и единого крема или даже расчески. Сон под дождем и молниями на мешке из-под мусора, найденном в джунглях и постоянно мокрых вещах, которые уместились в один рюкзак", - рассказывает Седокова.

Но артистка не унывает - по ее словам, это помогло осознать очень важные вещи.

"Знаете, все встает на свои места. Как мало нужно для счастья и кто нужен. И как много нам дано того, что мы просто не замечаем ежедневно. Просто говорить детям каждый день люблю. Просто посолить еду. Просто быть с теми, с кем хочешь быть", - поделилась исполнительница хита "Шантарам".

Совсем недавно Седокова восхитила поклонников "огненным" нарядом.