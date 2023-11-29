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"Королева": Приянка Чопра появилась в эффектном наряде в Абу-Даби

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Приянка Чопра
Приянка Чопра. Фото: instagram.com/priyankachopra

Индийская актриса и модель Приянка Чопра поделилась новыми фото в соцсети. Обладательница титула "Мисс мира-2000" посетила Гран-при "Формулы-1" Etihad Airways в Абу-Даби, передает NUR.KZ.

Напомним, сезон "Формулы-1" завершился мировым рекордом. Приянка не могла пропустить масштабное событие и вместе с другими голливудскими звездами прилетела в столицу ОАЭ.

На фото, которые актриса разместила в своем блоге, она позирует в эффектном черно-розовом наряде и черных кожаных сапожках.

Кинозвезда дополнила образ солнцезащитными очками и маленькой сумочкой. Мягкие локоны Приянки сделали образ еще женственнее и краше.

Пост Приянки сопроводила красными сердечками Наоми Кэмпбелл, которая тоже посетила мероприятие. А супруг актрисы, певец Ник Джонас, поставил под постом любимой жены два смайлика - огненный и с глазами-сердечками.

"Девушка, Индия гордится тобой", "Не просто королева", "Мировая звезда! Действительно", "Икона", "Великолепная", "Ошеломительный look", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2048253-koroleva-priyanka-chopra-poyavilas-v-effektnom-naryade-v-abu-dabi/

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