"Королева": Приянка Чопра появилась в эффектном наряде в Абу-Даби
Опубликовано:
Индийская актриса и модель Приянка Чопра поделилась новыми фото в соцсети. Обладательница титула "Мисс мира-2000" посетила Гран-при "Формулы-1" Etihad Airways в Абу-Даби, передает NUR.KZ.
Напомним, сезон "Формулы-1" завершился мировым рекордом. Приянка не могла пропустить масштабное событие и вместе с другими голливудскими звездами прилетела в столицу ОАЭ.
На фото, которые актриса разместила в своем блоге, она позирует в эффектном черно-розовом наряде и черных кожаных сапожках.
Кинозвезда дополнила образ солнцезащитными очками и маленькой сумочкой. Мягкие локоны Приянки сделали образ еще женственнее и краше.
Пост Приянки сопроводила красными сердечками Наоми Кэмпбелл, которая тоже посетила мероприятие. А супруг актрисы, певец Ник Джонас, поставил под постом любимой жены два смайлика - огненный и с глазами-сердечками.
"Девушка, Индия гордится тобой", "Не просто королева", "Мировая звезда! Действительно", "Икона", "Великолепная", "Ошеломительный look", - отметили фанаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2048253-koroleva-priyanka-chopra-poyavilas-v-effektnom-naryade-v-abu-dabi/