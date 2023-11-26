Сезон "Формулы-1" завершился мировым рекордом

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл заключительный этап "Формулы-1" — Гран-при Абу-Даби (ОАЭ), обновив собственный рекорд по числу побед в сезоне, передает NUR.KZ.

Соревнования прошли на трассе "Яс Марина". Вслед за Ферстаппеном финишировали монегаск Шарль Леклер из "Феррари" и британец Джордж Расселл из "Мерседеса".

Для нидерландца победа стала 19-й в сезоне, это рекорд гоночной серии. Еще дважды Ферстаппен финишировал вторым, а на Гран-при Сингапура он стал пятым. Пилот в третий раз подряд первенствовал в общем зачете "Формулы-1".

Всего представители "Ред Булл" выиграли 21 старт из 22, австрийская "конюшня" завоевала Кубок конструкторов. Второе место в командном зачете занял "Мерседес", третье — "Феррари".

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