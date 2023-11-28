"Сногсшибательная": Лобода в платье с глубоким декольте собрала комплименты фанатов

Светлана Лобода предстала перед подписчиками Instagram в роскошном вечернем образе. Фотографии собрали массу комплиментов от поклонников, передает NUR.KZ.

Яркие фото Светлана выложила после захода солнца, пожелав поклонникам "добрых снов".

"Хорошо отдохните и мечтайте о большем. Сон по-прежнему остается лучшей медитацией…", - подписала публикацию исполнительница хита "Superstar". На ней было надето платье цвета бронзы с глубоким декольте, украшенное камнями.

Фанатам после таких кадров, однако, было не до сна - они ринулись в комментарии, чтобы усыпать комплиментами свою любимую певицу, причем сразу на трех языках - украинском, английском и русском.

"Невероятно прекрасна", "Сногсшибательная", "Наша Королева", "Я вас люблю, уважаю", "Фантастическое платье", "Красотка", - пишут пользователи Сети.

Ранее певица приболела и обратилась к подписчикам с призывом беречь себя.