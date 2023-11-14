"Человеческий ресурс не безграничен": Лобода обратилась к подписчикам

Лобода опубликовала пост в Instagram, в котором обратилась к подписчикам. Украинская певица сообщила, что простыла, и призвала поклонников беречь себя, передает NUR.KZ.

Светлана Лобода показала фанатам новые фотографии. На них исполнительница хитов "Superstar" и "Случайная" позирует в собственной ванной в домашнем наряде телесного цвета. 41-летняя певица сообщила поклонникам, что заболела, и призвала их беречь себя.

"Человеческий ресурс не безграничен… простыла … осень …. берегите себя, берите паузы, пейте теплый чай и обнимайте близких… Я только этим и питаюсь", - написала под публикацией Лобода. Поклонники оставили сотни комментариев с пожеланием скорейшего выздоровления.

Ранее в новом клипе звезда заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце.