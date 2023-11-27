"Как в раю": Настасья Самбурская запечатлелась на пляже в Дубае

36-летняя российская актриса и певица, звезда "Универа" Настасья Самбурская показала в соцсети фото, снятые на пляже в Дубае. Она призналась, что отдых удался на славу, передает NUR.KZ.

На фото Настасья запечатлелась на берегу моря в небесно-голубом пляжном наряде. Актриса услышала в свой адрес лестные отзывы верных фанатов, которые не могли не отметить ее стройную фигуру. Закат и тихая водная гладь добавили фото романтики.

"Чудесная", "Явление святой Настасьи, судя по фото!", "Прикольно", "Сногсшибательная", "Какие замечательные фото", "Фигура - космос. Настя - красотка нереальная!", "Шикарная дама", "Восхищаюсь", "Королева", "Как в раю", - не поскупились на комплименты фолловеры в соцсети.

Ранее Настасья Самбусркая удивила неожиданным перевоплощением, представ роковой брюнеткой в мини-платье.