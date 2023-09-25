"Ей не нужен фотошоп": Настасья Самбурская удивила неожиданным перевоплощением

36-летняя российская актриса и певица, звезда "Универа" Настасья Самбурская предстала в неожиданном образе и ошеломила своих фолловеров в соцсети, передает NUR.KZ.

Самбурская примерила совершенно другой образ - она появилась с каре в черном облегающем платье без бретелей с высокими разрезами, которые обнажили ее длинные ноги. Звезда "Универа" позирует на фото у черного авто.

"На данном фото в коротком парике и облегающем платье принимаю сексуальные позы, параллельно протирая пыль со стены, капота и сидений ретроавтомобиля", - написала актриса.

"Я вас не узнала . Думала, какая-то восточная девушка. Утонченная, как статуэточка. Необычно", "Бомбезная фотосессия. Всем причастным браво. Настасья - гений перевоплощений", "Шикарная девушка, очень нравитесь, приятно на вас смотреть", "Ты можешь покорить мир", "Человек, которому не нужен фотошоп", - отреагировали ошеломленные фолловеры.