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"Ей не нужен фотошоп": Настасья Самбурская удивила неожиданным перевоплощением

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Настасья Самбурская
Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya

36-летняя российская актриса и певица, звезда "Универа" Настасья Самбурская предстала в неожиданном образе и ошеломила своих фолловеров в соцсети, передает NUR.KZ.

Самбурская примерила совершенно другой образ - она появилась с каре в черном облегающем платье без бретелей с высокими разрезами, которые обнажили ее длинные ноги. Звезда "Универа" позирует на фото у черного авто.

"На данном фото в коротком парике и облегающем платье принимаю сексуальные позы, параллельно протирая пыль со стены, капота и сидений ретроавтомобиля", - написала актриса.

"Я вас не узнала . Думала, какая-то восточная девушка. Утонченная, как статуэточка. Необычно", "Бомбезная фотосессия. Всем причастным браво. Настасья - гений перевоплощений", "Шикарная девушка, очень нравитесь, приятно на вас смотреть", "Ты можешь покорить мир", "Человек, которому не нужен фотошоп", - отреагировали ошеломленные фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2037927-ey-ne-nuzhen-fotoshop-nastasya-samburskaya-udivila-neozhidannym-perevoploscheniem/

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