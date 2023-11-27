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Новые фото солистки Artik & Asti спровоцировали слухи о пластической операции

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Севиль Велиева
Севиль Велиева. Фото: instagram.com/seville_official

Свежие снимки Севиль Велиевой собрали комплименты поклонников. Некоторых, однако, привлек бюст звезды - в комментариях обсуждают возможное вмешательство пластических хирургов, передает NUR.KZ.

Севиль Велиева из популярного дуэта Artik & Asti нередко балует поклонников яркими фотографиями и смелыми образами. Вот и последний выход певицы не стал исключением - на снимках на Севиль надето черное вечернее платье с глубоким декольте. Внимание поклонников привлек бюст певицы - в комментариях Велиеву заподозрили в том, что она его увеличила.

"Неужели реально бюст сделали?... вы же такая уверенная в себе девушка, максимально прекрасная! Прям удивлюсь, если это так и есть", "Ооо, уже и грудь появилась", "Тот случай, когда новая грудь идеально вписалась", - пишут в комментариях пользователи Сети.

Сама Севиль слухи о возможном вмешательстве пластических хирургов пока никак не комментирует.

Совсем недавно солистка Artik & Asti отметила свой 31-й день рождения и обратилась по этому случаю к фанатам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2047803-novye-foto-solistki-artik-asti-sprovotsirovali-sluhi-o-plasticheskoy-operatsii/

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