"Келин так похожа на маму": осенние фото Зангара Нуртаса с новой супругой обсуждают в Сети

Младший брат Кайрата Нуртаса Зангар поделился новыми фотографиями с молодой супругой Индирой в Instagram. В Сети обсуждают сходство девушки с матерью Нуртаса-младшего, передает NUR.KZ.

Серию осенних фотографий с новой женой показал Зангар Нуртас. Пара позировала на природе, молодые смотрели друг на друга, обнимались и много улыбались.

Комментарии под публикацией очень быстро заполнились массой комплиментов в сторону Зангара и Индиры. Многие отметили невероятное внешнее сходство девушки со своей свекровью - продюсером Гульзирой Айдарбековой.

"Зангар, здесь Индира так сильно внешне похожа на твою маму", "Келин очень похожа на маму. Это судьба. Берегите друг друга", - отмечают пользователи Сети.

Свадебные мероприятия молодой пары завершились в середине ноября. Недавно Зангар Нуртас рассказал, почему отложил свадебное путешествие.