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"Келин так похожа на маму": осенние фото Зангара Нуртаса с новой супругой обсуждают в Сети

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Зангар Нуртас с супругой Индирой
Зангар Нуртас с супругой Индирой. Фото: instagram.com/zangaar

Младший брат Кайрата Нуртаса Зангар поделился новыми фотографиями с молодой супругой Индирой в Instagram. В Сети обсуждают сходство девушки с матерью Нуртаса-младшего, передает NUR.KZ.

Серию осенних фотографий с новой женой показал Зангар Нуртас. Пара позировала на природе, молодые смотрели друг на друга, обнимались и много улыбались.

Комментарии под публикацией очень быстро заполнились массой комплиментов в сторону Зангара и Индиры. Многие отметили невероятное внешнее сходство девушки со своей свекровью - продюсером Гульзирой Айдарбековой.

"Зангар, здесь Индира так сильно внешне похожа на твою маму", "Келин очень похожа на маму. Это судьба. Берегите друг друга", - отмечают пользователи Сети.

Свадебные мероприятия молодой пары завершились в середине ноября. Недавно Зангар Нуртас рассказал, почему отложил свадебное путешествие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2047698-kelin-tak-pohozha-na-mamu-osennie-foto-zangara-nurtasa-s-novoy-suprugoy-obsuzhdayut-v-seti/

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