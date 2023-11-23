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"Ну и зачем?": Решетова в новом образе вновь напомнила фанатам подругу Тимати

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Анастасия Решетова
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова, экс-возлюбленная Тимати, поделилась в соцсети новой фотосессией, одни фанаты оценили ее преображение, а другие вновь начали сравнивать с нынешней подругой рэпера, передает NUR.KZ.

"Быть могущественной - это как быть настоящей леди. Если вам приходится напоминать людям, что вы ею являетесь, то вы ею точно не являетесь", - процитировала Анастасия фразу Маргарет Тэтчер.

Подписчики оценили новую фотосессию модели. Некоторые снова заявили, что в этом образе Решетова очень похожа на новую девушку Тимати Валентину Иванову.

К слову, совсем недавно 20-летняя возлюбленная рэпера показала, как отдыхает с ним на Мальдивах.

"Все-таки надо под Валю скосить… Вы же знаете, как это воспримут! Зачем это делать?!", "Настя - кукла, модель от природы", "Прическа как у Вальки! Ну и зачем? С длинными нормально было", "Какие ножки", "Эх, Валюша", "Француженка", "Стильно", "Какая же ты красивая", "Люблю", - отреагировали на фото подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2047193-nu-i-zachem-reshetova-v-novom-obraze-vnov-napomnila-fanatam-podrugu-timati/

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