"Завязывай с похудением": новые фото Ивлеевой встревожили поклонников

Телеведущая Настя Ивлеева опубликовала новые фото в Instagram. Девушка позировала в красивом вечернем образе, однако поклонников обеспокоил внешний вид телезвезды, передает NUR.KZ.

Настя Ивлеева показала подписчикам свой вечерний образ. "Вечерело", - подписала публикацию известная телеведущая.

Внимание поклонников, однако, привлек отнюдь не лук Ивлеевой - подписчики обратили внимание на то, что телезвезда заметно исхудала.

"Похудела и формы уже не те", " Зачем так похудела, тебе не идет", "Ивлей, завязывай с похудением, перебор! Конечно, когда мы худые, то хотим быть еще более стройными, но анорексию я уже прошла и тебе не советую", - беспокоятся комментаторы.

Были, однако, и те, кто восхитился образом телеведущей. "Вот же Дива", "На девочку похожа, тебе так очень хорошо", - пишут под публикацией.

Ранее Ивлеева умилила поклонников архивными фото из юности. Один из нарядов звезды фанатов озадачил - они посчитали его экстравагантным.