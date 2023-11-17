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"Райское место": 44-летняя Летучая показала, как отдыхает на экзотическом острове

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Елена Летучая
Елена Летучая. Фото: instagram.com/elenapegas

44-летняя российская телеведущая и продюсер Елена Летучая, звезда программы "Ревизорро", продемонстрировала в Instagram стройную фигуру в купальнике, передает NUR.KZ.

"Путешествия - это единственная вещь на свете, покупая которую, становишься богаче", - написала Елена.

Телеведущая запечатлена в черном слитном купальнике сидящей у бассейна. На других фото, представленных в карусели, Елена показала райские места Маврикия - золотистый песок, высокие пальмы и безбрежный океан.

Фанаты пожелали ей хорошего отдыха в комментариях.

"Рай", "Как же красиво!", "Райское место. Счастливая вы", "Елена, в прошлой жизни, наверное, была синхронисткой", "Очень красивая, счастливого отпуска", - отметили пользователи соцсети.

Ранее Елена Летучая поделилась пляжными фото, снятых во время отдыха на побережье Индийского океана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2046338-rayskoe-mesto-44-letnyaya-letuchaya-pokazala-kak-otdyhaet-na-ekzoticheskom-ostrove/

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