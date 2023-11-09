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"Роскошная": 44-летняя телеведущая Елена Летучая поделилась пляжными фото

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Елена Летучая
Елена Летучая. Фото: instagram.com/elenapegas

44-летняя российская телеведущая Елена Летучая, отдыхающая на побережье Индийского океана, показала подтянутую фигуру на пляжных фото в Instagram, передает NUR.KZ.

На последних фото Елена запечатлелась в лифе красного купальника и легком белом костюме с рубашкой и штанами. Образ дополнили солнцезащитные очки и украшения. Теледива, улетевшая на остров Маврикий, прекрасно проводит время на побережье Индийского океана.

Подписчики пожелали ей хорошего отдыха и отметили, что она прекрасно выглядит.

"Просто огонь и пример шикарного тела и духа", "Роскошная", "И что с такой красоткой можно делать?", "Просто космос", "Хорошенькая", - написали ей фолловеры, щедро одарив ее публикацию смайликами в виде огня.

Ранее Елена Летучая вызвала восторг в Сети пляжными фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044890-roskoshnaya-44-letnyaya-televeduschaya-elena-letuchaya-podelilas-plyazhnymi-foto/

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