"Роскошная": 44-летняя телеведущая Елена Летучая поделилась пляжными фото

44-летняя российская телеведущая Елена Летучая, отдыхающая на побережье Индийского океана, показала подтянутую фигуру на пляжных фото в Instagram, передает NUR.KZ.

На последних фото Елена запечатлелась в лифе красного купальника и легком белом костюме с рубашкой и штанами. Образ дополнили солнцезащитные очки и украшения. Теледива, улетевшая на остров Маврикий, прекрасно проводит время на побережье Индийского океана.

Подписчики пожелали ей хорошего отдыха и отметили, что она прекрасно выглядит.

"Просто огонь и пример шикарного тела и духа", "Роскошная", "И что с такой красоткой можно делать?", "Просто космос", "Хорошенькая", - написали ей фолловеры, щедро одарив ее публикацию смайликами в виде огня.

Ранее Елена Летучая вызвала восторг в Сети пляжными фото.