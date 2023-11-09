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Мадина Садвакасова смутила новым видео блюстителей нравственности

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Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская артистка Мадина Садвакасова проанонсировала новую песню в соцсети, выложив рабочие кадры со съемок. Однако блюстители нравственности вновь пристыдили ее, передает NUR.KZ.

Накануне некоторые пользователи соцсети, увидев новые фото певицы, заявили, что Мадина Садвакасова якобы потеряла свою изюминку.

Теперь же, когда Садвакасова поделилась отрывком новой песни и опубликовала рабочие кадры, недремлющие "уятмены" вновь оказались недовольны.

"Возможно, эти кадры будут вырезаны. А мне они сильно нравятся. Как получится, увидим в окончательном варианте. Завтра песня выйдет в YouTube", - отметила Мадина.

"Это стыдно и неподобающе", "Я думала, что вы душ принимаете", "Вы не далеко ли заходите, Мадина?", "Люди видят вашу тень на стене, но не слышат прекрасную песню", "Как будто без одежды", "Вы и сама красавица, и песни ваши тоже", "Вам не идет, Мадина", - разделились во мнениях подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044990-madina-sadvakasova-smutila-novym-video-blyustiteley-nravstvennosti/

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