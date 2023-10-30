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Заинтриговавшая фото с кольцом на безымянном пальце Светлана Лобода представила новый клип

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Светлана Лобода
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода, заинтриговавшая поклонников в соцсети фото с намеком на свадьбу, представила на своем YouTube-канале новый клип на песню "Киев-Ницца", передает NUR.KZ.

В Instagram певицы несколько дней назад появилось интригующее фото. Кольцо на безымянном пальце и букет невесты вызвали у фанатов бурную реакцию.

Они решили, что Светлана Лобода вышла замуж и даже поздравили ее с таким событием, строя догадки, кто же стал ее избранником.

Сегодня певица ответила на все вопросы фанатов, представив клип на новый трек "Киев-Ницца". Интригующее фото оказалось кадром из романтического клипа, режиссером которого выступила сама Лобода.

В основе клипа - история о большой любви, которая не угасла, выдержав расстояние и обстоятельства.

"Это история девушки, сбежавшей с собственной свадьбы к возлюбленному, с которым ее объединяли долгие годы любви и без которого она так и не научилась жить", - рассказала Светлана.

Съемки клипа, над созданием которого работала команда из Европы и Украины, проходили в Ницце в рекордно короткие сроки.

"Как режиссер я думала о каждом кадре, как актриса - старалась передавать необходимые эмоции, а как продюсер - контролировать организацию процесса.

Это как играть на нескольких музыкальных инструментах - важно, чтобы получилась симфония, а не шум", - призналась Лобода.

За несколько часов с момента выхода клипа фанаты уже успели дать свою оценку.

"Светлана, отличный клип и трек. Надеюсь, что он окажется в ближайшем будущем на вершине хит-парадов", "У вас такой душевный клип. Спасибо за ваши старания и за такие прекрасные песни", "Талантливо, душевно, в самое сердце", - написали пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2043181-zaintrigovavshaya-foto-s-koltsom-na-bezymyannom-paltse-svetlana-loboda-predstavila-novyy-klip/

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