Жена Кырана Талапбека удивила пользователей соцсети, появившись в хиджабе (фото)

Супруга казахстанского видеографа и режиссера Кырана Талапбека появилась в хиджабе. Фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте и вызвала обсуждение подписчиков, передает NUR.KZ.

Напомним, этим летом Кыран Талапбек женился во второй раз. Его избранницей стала Гульзада Турлаш, которая, по его словам, всегда была рядом. Отметим, что первой супругой видеографа была актриса Айжулдыз Адайбекова, которая родила ему сына.

Гульзада показала новое фото в своей ленте, на котором запечатлелась в хиджабе. Она отметила, что находится в Медине.

Удивленные пользователи Казнета тут же отреагировали на фото.

"Дай Аллах вечно ходить так, очень красиво", "А мне Гульзада нравится", "Вам идет хиджаб", "Что это такое?", "Конечно, хорошо посетить святые места, но не для фото", - отреагировали подписчики.

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