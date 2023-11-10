Отдыхающая в Дубае экс-возлюбленная Тимати похвасталась фигурой в купальнике
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Победительница восьмого сезона шоу "Холостяк", экс-подруга рэпера Тимати, Катя Сафарова показала в Instagram стройную фигуру в эффектном купальнике, передает NUR.KZ.
Катя Сафарова сейчас отдыхает в Дубае и снова радует свою читательсую аудиторию в Instagram жаркими пляжными фото. Девушка запечатлелась сидя на шезлонге под зонтом в купальнике с леопардовым принтом.
Пляжный образ молодой покорительницы мужских сердец украсили черные солнцезащитные очки.
"Как всегда, лучшая", "Ты такая сексуальная", "На пленочный фотоаппарат делаете снимки?", "Обожаю", "Классно выглядишь", "Шикарная", "Красотка", "Горячо", - прокомментировали фолловеры фото модели.
Ранее Катя Сафарова поделилась в соцсети фото с отдыха на фешенебельном курорте на севере Сардинии и восхитила своих верных поклонников.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2045068-otdyhayuschaya-v-dubae-eks-vozlyublennaya-timati-pohvastalas-figuroy-v-kupalnike/