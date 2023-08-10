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"Невероятная красавица": Катя Сафарова поделилась яркими фото с отдыха на море

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Катя Сафарова
Катя Сафарова. Фото: instagram.com/kat_safarova

Победительница восьмого сезона шоу "Холостяк" Катя Сафарова поделилась в Instagram яркими фотографиями с отдыха на фешенебельном курорте на севере Сардинии, передает NUR.KZ.

Катя Сафарова показала фото, на котором снялась в розовом летнем ансамбле - коротких шортах и рубашке, накинутой поверх купальника.

На других снимках в карусели модель вместе с друзьями проводит время на белоснежной яхте.

Фото с отдыха в Порто-Черво пришлись по душе ее фанатам в соцсети, которые оставили свои комментарии под постом.

"Катюша, ты невероятная красавица", "Обожаю твой контент", "Такая красотка", "Прелестно", - отреагировали пользователи соцсети.

Ранее Катя Сафарова прокатилась на яхте в купальнике с глубоким вырезом. А ее пляжные фото изумили фолловеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2031938-neveroyatnaya-krasavitsa-katya-safarova-podelilas-yarkimi-foto-s-otdyha-na-more/

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