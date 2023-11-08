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"Где ваша изюминка?": новые фото Мадины Садвакасовой вызвали переполох в соцсети

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Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Отечественная исполнительница Мадина Садвакасова опубликовала в Instagram-аккаунте новые фото, однако некоторым фанатам показалось, что певица изменилась внешне, передает NUR.KZ.

"У человека одно только сердце. Можно ли поверить в то, что влюблен сразу в двоих. Важно ваше мнение", - написала Мадина под своими новыми фото.

Однако подписчиков больше заинтересовал не комментарий артистки, а ее внешность. Многим показалось, что она сильно изменилась.

"Где наша красивая Мадина? Кто это на фото? Вообще не идет. Где ваша изюминка? Вы стали похожи на всех этих однотипных звезд, которые делают пластику каждый месяц. Они все одинаковые. А вы были ни на кого не похожи. А что стало?", "Мадина раньше ты была такой красивой, сейчас на себя совсем не похожа", "Макияж исказил истинное красивое лицо", "Макияж неудачный", - высказались пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044730-gde-vasha-izyuminka-novye-foto-madiny-sadvakasovoy-vyzvali-perepoloh-v-sotsseti/

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