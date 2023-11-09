"Первые выходные за 2,5 месяца": Полина Гагарина отдохнула в Дубае (фото)

Свои первые за почти три месяца выходные Полина Гагарина провела в Дубае. Фотоотчет с поездки певица опубликовала в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Плотный график Полины Гагариной не позволял ей отдыхать без малого три месяца. Концерты, проекты, фильмы - по словам певицы, это был "настоящий вызов".

"Я знала, что у меня будут 6 дней в начале ноября, ими и жила, и о них мечтала. Наобниматься с детьми, погреться, поплавать и просто полежать и поспать. Дни пролетели в секунду, силы потихоньку вернулись, телефон практически не брала в руки, от этого и пропала", - рассказывает Гагарина. Публикацию исполнительница снабдила хэштегом "фото в купальнике обязательно".

Отметим, фото с предыдущего отпуска 36-летней певицы напугали поклонников "излишней" худобой девушки.