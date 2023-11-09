"Первые выходные за 2,5 месяца": Полина Гагарина отдохнула в Дубае (фото)
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Свои первые за почти три месяца выходные Полина Гагарина провела в Дубае. Фотоотчет с поездки певица опубликовала в своем Instagram, передает NUR.KZ.
Плотный график Полины Гагариной не позволял ей отдыхать без малого три месяца. Концерты, проекты, фильмы - по словам певицы, это был "настоящий вызов".
"Я знала, что у меня будут 6 дней в начале ноября, ими и жила, и о них мечтала. Наобниматься с детьми, погреться, поплавать и просто полежать и поспать. Дни пролетели в секунду, силы потихоньку вернулись, телефон практически не брала в руки, от этого и пропала", - рассказывает Гагарина. Публикацию исполнительница снабдила хэштегом "фото в купальнике обязательно".
Отметим, фото с предыдущего отпуска 36-летней певицы напугали поклонников "излишней" худобой девушки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044841-pervye-vyhodnye-za-25-mesyatsa-polina-gagarina-otdohnula-v-dubae-foto/