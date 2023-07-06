Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Анорексия что ли?": внешний вид Полины Гагариной напугал поклонников

Опубликовано:

Полина Гагарина
Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

Российская певица Полина Гагарина выложила в Сеть фото из отпуска, но в комментариях подписчики отметили ее излишнюю худобу и забеспокоились за артистку, передает корреспондент NUR.KZ.

Фото Гагарина выложила на своей странице в Instagram.

"Долгожданный отпуск", – подписала она.

На снимке певица позирует в полный рост в темно-зеленом купальнике.

Однако подписчики сочли, что Полина Гагарина слишком худа. Кто-то в шутку предлагал накормить звезду, а кто-то всерьез выказывал беспокойство по поводу внешности артистки.

"Полину нужно накормить! Отправите, пожалуйста, девочку в Алматы на каникулы", "Слишком худо и сухо. Это перебор, я считаю", "Я понимаю, что быть худой - это здорово, но быть суповым набором - это уже перебор", "Кто-нибудь, накормите ее", "Анорексия что ли?", "Ест ли эта женщина что-нибудь?", "Как из концлагеря!", "Что с ней происходит?", "Больной вид", – написали пользователи соцсети.

Как пишет сайт Gazeta.ru, певица и актриса Полина Гагарина родилась 27 марта 1987 года в Москве. Никаких родственных связей с первым в истории космонавтом Юрием Гагариным у нее нет – они просто однофамильцы.

Известность Гагарина получила в 2003 году, став в 16 лет победительницей телевизионного шоу "Фабрика звезд 2", выходившего на "Первом канале".

В 2015-м Гагарина представляла Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение", который проходил в Австрии. С песней "A Million Voices" она заняла второе место.

Отмечается, что после рождения второго ребенка Гагарина сильно поправилась и весила почти 90 килограммов. Однако диета, тренировки и сильное желание похудеть помогли ей вернуться в форму. По ее словам, она стремится поддерживать вес в 48 килограммов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2027462-anoreksiya-chto-li-vneshniy-vid-poliny-gagarinoy-napugal-poklonnikov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.