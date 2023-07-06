"Анорексия что ли?": внешний вид Полины Гагариной напугал поклонников

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

Российская певица Полина Гагарина выложила в Сеть фото из отпуска, но в комментариях подписчики отметили ее излишнюю худобу и забеспокоились за артистку, передает корреспондент NUR.KZ.

Фото Гагарина выложила на своей странице в Instagram.

"Долгожданный отпуск", – подписала она.

На снимке певица позирует в полный рост в темно-зеленом купальнике.

Однако подписчики сочли, что Полина Гагарина слишком худа. Кто-то в шутку предлагал накормить звезду, а кто-то всерьез выказывал беспокойство по поводу внешности артистки.

"Полину нужно накормить! Отправите, пожалуйста, девочку в Алматы на каникулы", "Слишком худо и сухо. Это перебор, я считаю", "Я понимаю, что быть худой - это здорово, но быть суповым набором - это уже перебор", "Кто-нибудь, накормите ее", "Анорексия что ли?", "Ест ли эта женщина что-нибудь?", "Как из концлагеря!", "Что с ней происходит?", "Больной вид", – написали пользователи соцсети.

Как пишет сайт Gazeta.ru, певица и актриса Полина Гагарина родилась 27 марта 1987 года в Москве. Никаких родственных связей с первым в истории космонавтом Юрием Гагариным у нее нет – они просто однофамильцы.

Известность Гагарина получила в 2003 году, став в 16 лет победительницей телевизионного шоу "Фабрика звезд 2", выходившего на "Первом канале".

В 2015-м Гагарина представляла Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение", который проходил в Австрии. С песней "A Million Voices" она заняла второе место.

Отмечается, что после рождения второго ребенка Гагарина сильно поправилась и весила почти 90 килограммов. Однако диета, тренировки и сильное желание похудеть помогли ей вернуться в форму. По ее словам, она стремится поддерживать вес в 48 килограммов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2027462-anoreksiya-chto-li-vneshniy-vid-poliny-gagarinoy-napugal-poklonnikov/