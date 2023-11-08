"Почему всегда со стаканом?": новое видео Юлии Высоцкой смутило пользователей Сети
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Юлия Высоцкая опубликовала новое видео в Instagram. В посте телеведущая и актриса рассуждает о силе духа, однако подписчиков смутил бокал в ее руке, передает NUR.KZ.
"Я сильней с теми, кто улыбается, кто смешит и обнимает меня. Я сильней с моими человеками", - трогательно подписала публикацию 50-летняя актриса. На видео видно, что Высоцкая хорошо проводит время на отдыхе - с ее лица не сходит улыбка.
Внимание некоторых подписчиков, однако, привлек бокал в руках Высоцкой, в котором, судя по всему, было нечто горячительное.
"Почему Юля всегда со стаканом???", "Похоже это все на грани нервного срыва", - пишут в комментариях.
Тем не менее, большинство совсем не смутил напиток - они обратили внимание на жизнерадостность и заразительный смех телеведущей.
"Какая красавица. Так приятно видеть ровесниц, знать, что 50 - это самый расцвет!", "Органичная и естественная", "Хороший юмор и смех расслабляет, приходишь в естественное состояние, душа тоже в уюте", "Главное - как ты себя чувствуешь!", - прокомментировали поклонники Высоцкой.
Ранее 50-летняя телеведущая отреагировала на хейт из-за мини-юбки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044710-pochemu-vsegda-so-stakanom-novoe-video-yulii-vysotskoy-smutilo-polzovateley-seti/