"Я не аппетитная блондинка": 50-летняя Высоцкая отреагировала на хейт из-за мини-юбки

50-летняя актриса и телеведущая Юлия Высоцкая ответила на критику в соцсети, с которой столкнулась после публикации фото в мини-юбке. Она заявила, что ошарашена реакцией хейтеров, передает NUR.KZ.

Накануне Юлия Высоцкая разместила в своем блоге фото в мини-юбке и высоких сапогах.

"Странно не любить понедельник. А чем он хуже вторника? Или субботы, когда встаешь в 6 утра после бессонной ночи и работаешь. Такой же день, как другие, а бывает даже и получше", - написала она.

"Перебор в погоне за стройностью", "О, Юля, продолжайте. Рвите в клочья предрассудки всех порядочных тетушек", "Неудачное фото", "А что с коленками?", "Еще одна засохшая красотка", "Такой образ идет молоденьким девушкам", "Очень красивая, не слушайте никого", - отметили под фото пользователи соцсети.

Высоцкая отреагировала на критику в Сети. Она написала новый пост.

"Народ! Ну вы даете! Я ошарашена. Фото предыдущего поста вызвало какой-то неадекватный ажиотаж. Да, фотошопа нет, да, я не аппетитная блондинка с формами, да, я знаю, сколько мне лет, и вы тоже знаете.

Неужели вам соцсети нужны только для того, чтобы осуждать и обсуждать? Любопытно однако.

Толстеть не собираюсь, одеваться в балахоны тоже, фотки на странице будут только те, которые мне нравятся. Всем хорошего настроения.

P.S. "Никогда нельзя быть слишком богатым или слишком худым". Уоллис Симпсон, герцогиня Виндзорская", - высказалась телеведущая.