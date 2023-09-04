"Не стоит давать советы, о которых не просят": Собчак ответила Бородиной на критику ее наряда
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Российская журналистка, телеведущая Ксения Собчак примерила дерзкий образ и удивила своих фанатов в соцсети. Многие восхитились ею, однако нашлись и те, кто не оценил ее преображение, передает NUR.KZ.
Телеведущая примерила рваные джинсы и черный топ с разрезами под грудью.
"Как вам такое папапапам?" - спросила Ксения своих подписчиков.
Смелый образ Ксении пришелся по душе ее верным фолловерам.
"Мне понравился этот стиль, я считаю, на Ксении смотрится круто!", "Мне кажется, что Ксении Анатольевне можно вообще все! Кайф", "Крутая майка", "Смело и красиво", - написали они.
Однако некоторые заявили, что Собчак не стоит менять стиль. Свой комментарий оставила и телеведущая Ксения Бородина.
"Ксюш, у тебя был крутой концептуальный стиль. Мне нравились твои жакеты и брючные костюмы. Какая муха тебя укусила?" - отметила Бородина.
"Дорогая, даже если ты перестала одеваться на Черкизоне и считаешь Алеко почти что Дуниной современности (впрочем, ты вряд ли знаешь, кто это) не стоит давать советы, о которых тебя не просят", - заявила Собчак.
Бородина не заставила ждать с ответом.
"Я написала вполне корректно свое мнение, никак тебя не оскорбив, наоборот, похвалила за твой стиль, которому ты следовала долгое время. А про Черкизон не тебе мне рассказывать, ты колготки не разрешала выкинуть с дырками и все домой собирала. Пуховики все "Саваж" тоже за тобой домой уехали. Давай не будь такой злой",- написала она.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2035161-ne-stoit-davat-sovety-o-kotoryh-ne-prosyat-sobchak-otvetila-borodinoy-na-kritiku-ee-naryada/