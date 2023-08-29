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"Столько милоты": Мерьем Узерли показала редкие фото из детства и юности

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Мерьем Узерли
Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, полюбившаяся зрителям по роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век", показала в соцсети фото из детства и юности, передает NUR.KZ.

"Путешествие во времени", - написала Мерьем, опубликовав ряд фото из семейного альбома. На снимках в карусели можно увидеть совсем еще маленькую и юную Мерьем.

Снимки очаровали поклонников, которые написали ей о своей любви в комментариях.

"Хюррем-султан, люблю и обожаю", "Я видел вашу игру в "Великолепном веке", ваша игра в роли Хюррем-султан была превосходной", "Ты была милым ребенком, а потом стала красивой женщиной", "Наша любимая Хюррем-султан", "Хюррем моя, каждый образ прекрасен и уместен для своего времени, хороша в любом стиле", "Столько милоты", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2034464-stolko-miloty-merem-uzerli-pokazala-redkie-foto-iz-detstva-i-yunosti/

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