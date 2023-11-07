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"Символ женственности": в Сети обсудили новые фото 56-летней Ренаты Литвиновой

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Рената Литвинова
Рената Литвинова. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

56-летняя Рената Литвинова опубликовала личные фото в своем аккаунте Instagram. Эффектные снимки не оставили равнодушными поклонников творчества режиссера, передает NUR.KZ.

Прогулку по балкону с собачкой Рената Литвинова решила запечатлеть на фото. Черно-белые снимки получились эффектными - волосы актрисы были уложены, словно на премьеру фильма, а образ Литвинова выбрала "тотал блэк" - блузка, колготки и высокие каблуки.

"November (Ноябрь)" - скромно подписала публикацию режиссер.

Поклонникам образ дивы пришелся по вкусу. "Рената - это символ женственности", "Как всегда прекрасна", "Невероятная", "Люблю вас в любых образах", - восхищенно отметили подписчики в комментариях.

Летом 56-летняя Рената Литвинова удивила пользователей сети снимками без белья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044444-simvol-zhenstvennosti-v-seti-obsudili-novye-foto-56-letney-renaty-litvinovoy/

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