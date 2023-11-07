"Символ женственности": в Сети обсудили новые фото 56-летней Ренаты Литвиновой

56-летняя Рената Литвинова опубликовала личные фото в своем аккаунте Instagram. Эффектные снимки не оставили равнодушными поклонников творчества режиссера, передает NUR.KZ.

Прогулку по балкону с собачкой Рената Литвинова решила запечатлеть на фото. Черно-белые снимки получились эффектными - волосы актрисы были уложены, словно на премьеру фильма, а образ Литвинова выбрала "тотал блэк" - блузка, колготки и высокие каблуки.

"November (Ноябрь)" - скромно подписала публикацию режиссер.

Поклонникам образ дивы пришелся по вкусу. "Рената - это символ женственности", "Как всегда прекрасна", "Невероятная", "Люблю вас в любых образах", - восхищенно отметили подписчики в комментариях.

Летом 56-летняя Рената Литвинова удивила пользователей сети снимками без белья.