"Она всегда сияет": Сальма Хайек в роскошном платье собрала комплименты фанатов

57-летняя голливудская звезда Сальма Хайек продемонстрировала свой наряд, который выбрала для выхода в свет. Фанаты в Instagram остались без ума от ее образа, передает NUR.KZ.

Сальма Хайек появилась на гала-вечере лос-анджелесского музея LACMA в платье от Gucci. Золотистое платье в пол с бретелями превосходно подчеркнуло стройную фигуру голливудской дивы. Фанаты обратили внимание и на украшения, которые дополнили образ актрисы.

"Она всегда сияет", "Икона", "Красавица", "Гламурная", "Я хочу быть такой же красивой, как вы, когда вырасту", "Очень красиво, особенно твое большое сердце, что делает тебя совершенно великолепной", "Прекрасный аутфит", "Великолепная, потрясающая", "Милая", - отреагировали фанаты и звездные коллеги.

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