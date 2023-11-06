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Дженнифер Лопес появилась на гала-вечере с Беном Аффлеком в полупрозрачном наряде

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Michael Kovac/Getty Images for LACMA

Пару сфотографировали на гала-вечере художественного музея Лос-Анджелеса. Для вечера Лопес выбрала полупрозрачный бежевый наряд, передает NUR.KZ.

Счастливая чета Лопес-Аффлек стала настоящим украшением гала-вечера лос-анджелесского музея LACMA. Бен и Дженнифер улыбались друг другу весь вечер - папарацци поймали актеров на красной дорожке.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Stefanie Keenan/Getty Images for LACMA

Дженнифер Лопес также опубликовала несколько фотографий с вечера в своем Instagram. 54-летняя поп-дива и актриса в очередной раз продемонстрировала подтянутое тело - она надела полупрозрачное платье с глубоким разрезом до бедра.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Фото: Presley Ann/Getty Images for LACMA

Ранее Джей Ло демонстрировала фото в нижнем белье. А весной этого года ее пикантное платье произвело фурор на Met Gala.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044353-dzhennifer-lopes-poyavilas-na-gala-vechere-s-benom-afflekom-v-poluprozrachnom-naryade/

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