Дженнифер Лопес в пикантном платье произвела фурор на Met Gala

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на ковровой дорожке Met Gala в пикантном платье. Об этом Джей Ло рассказала на своей странице в соцсети, передает NUR.KZ.

Минувшей ночью знаменитость посетила бал Института костюма Met Gala. В этом году модное событие было посвящено творчеству Карла Лагерфельда, который скончался в феврале 2019 года. Он был главным модельером итальянского модного дома Fendi и французского Chanel.

Дженнифер Лопес появилась перед фотографами в эффектном наряде с цветком на шее от Ralph Lauren. Актриса решила сыграть на фактурах и предстала в платье с бархатным лифом и шелковистой юбкой в пол. Верх платья был похож на откровенный топ, который едва удерживал грудь. Дополнила образ Джей Ло длинными черными перчатками и шляпой с вуалью.

"Лучший наряд! Великолепно! Снова победитель", "Единственная и неповторимая Королева", "Королева Met Gala", "Необыкновенно красива", "Ты выглядела невероятно!", "Нам понадобится минутка, чтобы восстановиться после этого", - прокомментировали поклонники артистки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2018509-dzhennifer-lopes-v-pikantnom-plate-proizvela-furor-na-met-gala/