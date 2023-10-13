Жабы, ящерицы и змеи в номере: Бородина рассказала о пребывании на экзотическом острове

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в Instagram, как проводит время на острове в Таиланде. Как выяснилось, ей приходится делить свой номер с "незванными гостями", передает NUR.KZ.

Ксения отметила, что не может порекомендовать для хорошего отдыха место, где сейчас находится.

"Я когда вижу тут иностранцев, совсем не понимаю, что они тут забыли. Этот остров не для отдыха, условий тут нет", - рассказала она, назвав своими фаворитами в Таиланде Пхукет и Самуи.

Бородина показала и рассказала, какие "гости" наведываются к ней каждый день.

"Остров слишком живой, вот тут, например, заходишь в номер, а 2-3 жабы сидят и ждут тебя уже внутри. Каждый день около моей кровати сидит ящерица.

Вчера я все сделала, чтобы она больше не сидела. Когда мы ехали на машине, скорпион большой перебегал дорогу, и змеи тоже есть в отеле. Короче, если вам не хватает адреналина, то вам сюда, в остальном не советую", - заключила она.

Сторис Ксении Бородиной. Скриншот: instagram.com/borodylia

Выяснилось, для чего теледива терпит все это. Она стала ведущей юбилейного сезона шоу "Последний герой" и уже занята на съемках.